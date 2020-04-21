Севастополец, нарушивший режим самоизоляции, пытался подкупить инспектора ДПС

27-летний водитель, зная, что у него нет специального пропуска и справки от работодателя, пытался дать взятку сотруднику ДПС, который остановил его в Ленинском районе Крыма.

Молодой человек по личным делам ездил на север полуострова в город Щелкино и возвращался к месту своего временного проживания – в Севастополь. Справки работодателя у него не было.

Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления в отношении него административного протокола по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Там водитель начал предлагать сотруднику полиции «решить» вопрос на месте за денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В служебном автомобиле ДПС установлена видеокамера, и инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки. Несмотря на это, молодой человек все равно вытащил несколько банкнот из кармана и положил в бардачок.

В итоге разговор закончился вызовом следственно-оперативной группы, которая изъяла купюры и доставила водителя в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела.

Источник: Вести.Севастополь