Севастополец, нарушивший режим самоизоляции, пытался подкупить инспектора ДПС

21 апреля 2020     8
Севастополец, нарушивший режим самоизоляции, пытался подкупить инспектора ДПС

27-летний водитель, зная, что у него нет специального пропуска и справки от работодателя, пытался дать взятку сотруднику ДПС, который остановил его в Ленинском районе Крыма.

Молодой человек по личным делам ездил на север полуострова в город Щелкино и возвращался к месту своего временного проживания – в Севастополь. Справки работодателя у него не было.

Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления в отношении него административного протокола по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Там водитель начал предлагать сотруднику полиции «решить» вопрос на месте за денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В служебном автомобиле ДПС установлена видеокамера, и инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки. Несмотря на это, молодой человек все равно вытащил несколько банкнот из кармана и положил в бардачок.

В итоге разговор закончился вызовом следственно-оперативной группы, которая изъяла купюры и доставила водителя в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму коронавирус обнаружен у 11-летнего ребенка
В Крыму коронавирус обнаружен у 11-летнего ребенка

За сутки в Крыму подтвердился еще один случай коронавируса. В Красногвардейском районе от ранее заболевшей мамы заразился ее 11-летний ребенок. …


Житель Крыма выращивал на даче и продавал марихуану
Житель Крыма выращивал на даче и продавал марихуану

В Симферополе задержан местный житель, подозреваемый в сбыте марихуаны, выращенной на даче. Ранее не судимый 45-летний симферополец продал другому гражданину …


Севастополец, нарушивший режим самоизоляции, пытался подкупить инспектора ДПС
Севастополец, нарушивший режим самоизоляции, пытался подкупить инспектора ДПС

27-летний водитель, зная, что у него нет специального пропуска и справки от работодателя, пытался дать взятку сотруднику ДПС, который остановил …


Проектами по преображению Инкермана займется Институт развития города СевГУ
Проектами по преображению Инкермана займется Институт развития города СевГУ

Муниципальные власти Инкермана выступят заказчиками для разработки трех проектов, которые будут подготовлены студенческими командами. Студенты Института развития города СевГУ с …


В Крыму начинается тотальная проверка граждан из других регионов
В Крыму начинается тотальная проверка граждан из других регионов

Во всех территориальных органах МВД совместно с Росгвардией и муниципалитетами созданы мобильные группы, которые с 22 апреля начнут проверять всех, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты