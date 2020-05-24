Севастополец нашел банковскую карту соседки и оплатил свои покупки

56-летняя жительница Севастополя, обнаружив исчезновение своей банковской карты и списание со счета 3400 рублей, обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 37-летний местный житель. Недалеко от своего дома он нашел банковскую карту, которую потеряла его соседка. Мужчина решил воспользоваться удобным случаем и совершил несколько покупок в магазинах на общую сумму 3400 рублей, расплатившись бесконтактным способом. Потом он просто выбросил карточку.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, на мужчину возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа.

Источник: Вести.Севастополь