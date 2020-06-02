Севастополец осужден на одиннадцать лет за производство наркотиков

2 июня 2020     13
Севастополец осужден на одиннадцать лет за производство наркотиков

Балаклавский районный суд вынес приговор мужчине за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Житель Севастополя отправится в колонию строгого режима на 11 лет за организацию химической лаборатории, производство и хранение наркотиков в особо крупном размере.

Как установили правоохранители, 39-летний севастополец арендовал домовладение, в котором оборудовал производство синтетических наркотиков. Мужчина изготовил более трех кг наркотических средств и расфасовал их для последующей продажи, сообщает пресс-служба суда.

Компоненты для производства мужчина заказал в интернете у человека, который ранее предоставил ему рецепт наркотика и подговорил к организации незаконного бизнеса. За прекурсорами наркотических средств подсудимый ездил в Московскую область. Он привез в Севастополь более 14 кг запрещенных к свободному обороту веществ.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Наркотики и прекурсоры найденные в арендованном домовладении были изъяты. Мужчина признал свою вину и активно содействовал следствию, благодаря чему его соучастники были изобличены. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 2 месяца.

Источник: Вести.Севастополь

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