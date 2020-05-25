Севастополец похитил дорогой алкоголь, чтобы отметить день рождения

В Гагаринском районе Севастополя неизвестный похитил из магазина бутылку виски стоимостью 4500 рублей. Владелец торговой точки обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили, что дорогой алкоголь с прилавка похитил 36-летний мужчина.
Злоумышленник рассказал полицейским, что таким образом он хотел сделать себе подарок и отметить день рождения.
Теперь на него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Источник: Вести.Севастополь