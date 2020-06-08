Севастополец похитил телефон в одном ломбарде и отнес в другой

39-летний житель Севастополя пришел в один из ломбардов на Северной стороне города, чтобы сдать свой мобильный телефон, а ушел оттуда с другим – более дорогостоящим.

Когда продавец отвлекся, мужчина забрал с прилавка телефон стоимостью 18 тысяч рублей, сдал свой и скрылся. Похищенный мобильный он отнес в другой ломбард. Заметив пропажу, работники ломбарда обратились в полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника. На него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь