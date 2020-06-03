Севастополец получил 200 часов исправительных работ за оскорбление полицейского

В январе текущего года злоумышленник, управляя автомобилем в нетрезвом виде, совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Сотрудники полиции задержали его, но, выражая свое недовольство, гражданин публично оскорбил правоохранителя. За унижение чести и достоинства стража порядка, злоумышленник получил 200 часов исправительных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Гагаринский районный суд признал виновным мужчину в публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

К 200 часам обязательных работ приговорен житель Севастополя за публичное оскорбление сотрудника полиции.

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Севастополец получил 200 часов исправительных работ за оскорбление полицейского К 200 часам обязательных работ приговорен житель Севастополя за публичное оскорбление сотрудника полиции. Гагаринский районный суд признал виновным мужчину в …

