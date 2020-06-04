Севастополец получил условный срок за хранение гранат

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли боеприпасы у гражданина 2000 года рождения. Судом он признан виновным в хранении и ношении боеприпасов. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

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