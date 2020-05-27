Севастополец предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику ФСБ

27 мая 2020     15
Севастополец предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении коммерческой организации за дачу взятки через посредника сотруднику пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. 

Сотрудник погрануправления ФСБ отказался выполнять незаконные действия и сообщил об этом правоохранителям. Ему предлагали 235 тысяч рублей за положительное решение по обращению юрлица.

Посреднику, предлагавшему взятку обвинительный приговор уже установлен Балаклавским районным судом. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.

Источник: Вести.Севастополь

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