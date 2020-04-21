Севастополец украл деньги с банковской карты коллеги

47-летний житель Крыма заявил в полицию о том, что с его банковской карты пропало 46 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершил 21-летний коллега заявителя. Мужчины работали охранниками на стройке, и когда пострадавший оставил карту в строительном вагончике, молодой человек похитил её, снял деньги и скрылся. Пин-код злоумышленник узнал, когда владелец карты расплачивался ею в магазине, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до пяти лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь