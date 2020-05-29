Севастополец украл у своей знакомой кухонные принадлежности

36-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию с заявлением, что у неё из квартиры исчезли вещи на общую сумму 6000 рублей.

Женщина рассказала, что отлучилась из квартиры на некоторое время, а входную дверь не заперла. В это время, как выяснили оперативники, к женщине пришёл её знакомый. Убедившись, что хозяйки дома нет, он похитил кухонные принадлежности и личные вещи женщины, а затем скрылся. Часть украденного имущества злоумышленник успел сбыть, а вырученные деньги потратить.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Источник: Вести.Севастополь