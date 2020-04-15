Севастополец вернулся на Родину из США благодаря поддержке Дмитрия Белика

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик помог севастопольцу вернуться в Россию из США.

Житель Севастополя, получающий образование в одном из университетов США, безуспешно пытался выехать в Россию. Два раза ему не удалось попасть на авиарейсы, отправляющиеся из США в Россию. Молодой человек оказался практически без средств к существованию на территории в настоящее время лидирующей по числу случаев заражения.

К Дмитрию Белику обратились с просьбой о помощи родители молодого человека. Парламентарий обратился в Министерство иностранных дел РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, провел телефонные переговоры с двумя заместителями министров. В результате севастопольца включили в список россиян, которым требуется помощь с возвращением домой, и он благополучно вылетел на Родину.

«В настоящее время Александр уже в Москве. Я постоянно нахожусь на связи с родителями парня, уточняем условия его приезда в Севастополь, так как он вернулся из США, а Соединенные Штаты сейчас лидируют по числу случаев заражения коронавирусом, поэтому есть определенные действующим законодательством обязательства для людей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Самое главное, что севастополец уже находится на родине», – подчеркнул депутат Государственной Думы.

Источник: Вести.Севастополь