Севастополец взял у мужчины телефон, чтобы позвонить, и сбежал

25-летний парень попросил у знакомого телефон стоимостью 50000 рублей для того, чтобы позвонить, и убежал с ним в руках.

Ночью во дворе многоквартирного дома к пострадавшему обратился его приятель с просьбой дать телефон для срочного звонка. Как только дорогостоящий смартфон оказался в руках злоумышленника, он бросился бежать. Потерпевший после неудачной попытки догнать злоумышленника вызвал полицию. На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил личность подозреваемого и задержал его, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого и задержал его. Правонарушителем оказался местный житель, ранее судимый за мошенничество и грабёж. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь