Севастопольская клубника в этом году может подорожать в два раза

20 апреля 2020     9
Севастопольская клубника в этом году может подорожать в два раза

В Севастополе собирают урожай клубники. В этом году одно из крупнейших агропредприятий региона посадило кусты на площади вдвое больше, чем в прошлом году. 

“Итальянка” на этой земле уже не гостья – сорт садовой земляники, выведенный в солнечной европейской стране, в Севастополе выращивают второй год. Прошлым летом спрос на клубнику превысил все ожидания агрономов, её продавали не только на крымском полуострове, но и в Москве, Петербурге, Перми, потому к весне аграрии решили увеличить тепличные площади почти вдвое.

С сортом “клери” соседствуют ранний – “квики”, средне-поздний – “сибилла”. За состоянием воздуха в теплицах строго следит термогигрометр. Оптимальная влажность для выращивания клубники – от 85% до 95%. Срок хранения ягод – семь дней с момента сбора. Чтобы продавать урожай в других регионах страны, севастопольские аграрии заказывают грузовики с рефрижератором. Неприятное последствие пандемии – цены на перевозки резко взлетели.

«Цена увеличивается от 70 до 100%, то есть иногда получается в два раза дороже. Общаемся с транспортниками, пытаемся понять ситуацию, выйти на какие-то более долгосрочные контракты, чтобы получить оптимальную цену», – говорит генеральный директор агропредприятия Мирча Черней.

Сейчас оптовая цена ягоды составляет 350-380 рублей за килограмм. Чтобы клубника не подорожала, в городском департаменте сельского хозяйства обещают оказать аграриям поддержку.

«Нами объявлен конкурс с 21 по 24 апреля по мерам господдержки, включая компенсацию на новую сельхозтехнику, и мы ждём от предприятий соответствующие заявки», – сообщил директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.

Дорого обходится и монтаж системы капельного орошения, но без неё севастопольскую клубнику не вырастить. В уборке задействуют до 80 рабочих, в том числе сезонных. Патимат Гасайниева приехала из солнечного Дагестана, у неё свой рецепт от усталости.

«Очень хорошая работа! Если устала – кушаю, и опять начинаю работать», – говорит Патимат.

Кроме сборщиков урожая, на агропредприятии в селе Верхнесадовое срочно ждут новых трактористов. Недавно здесь заложили 52 гектара виноградников и новый яблоневый сад. Сезон сбора яблок начнётся в Крыму в августе, а до середины июля радовать жителей полуострова будет свежая клубника.

Анна Шустер, Евгения Квашнина, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

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