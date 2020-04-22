Севастопольская лаборатория будет проводить 72 теста на коронавирус в сутки

Тесты на наличие заболевания теперь будут делать и в Севастополе. Для этих целей используют лабораторию кожно-венерологического диспансера.

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Когда завершится обработка и отсюда выйдет последняя санитарка, бывшая лаборатория кожно-венерологического диспансера станет запретной зоной. Специалисты начнут работать с материалом, потенциально заражённым COVID-19. Всего за неделю сюда привезли специальное оборудование и сделали перепланировку. Теперь лаборатория – это несколько изолированных друг от друга помещений, в каждом из которых проходит свой этап теста.

За каждым помещением закреплён врач, который будет изолирован весь рабочий день. Привезённый материал готовы контролировать на каждом этапе – любое действие прописано в протоколе безопасности. Первыми в лабораторию попадут пробы севастопольских врачей – тех, кто потенциально мог контактировать с больными. Эта работа займёт несколько недель.

«Сама постановка анализа – она довольно длительная, до 6 часов. И со времени поступления материала до того, чтобы сказать его результат, ну, достаточно будет до 3 суток – положено. Но мы можем и сутки», – рассказывает главный врач севастопольского кожно-венерологического диспансера Александр Шевела.

После того, как медицинские работники получат свои результаты, профиль готовы расширить – всего в сутки здесь готовы делать 72 исследования на коронавирус.

«Дальше мы сможем смотреть, допустим тех, кто у нас въезжает всё-таки несмотря ни на что из других регионов, у кого есть собственность в Севастополе. Тех, кого сейчас садим на изоляцию, мы сразу же сможем тестировать», – говорит врио губернатора Михаил Развожаев.

До этого в Севастополе анализы делались на базе Роспотребнадзора. Это преимущественно пробы людей, кто уже имеет симптомы. На остальных не хватало мощностей. Тесты, сделанные здесь, не потребуют дополнительного подтверждения – это будет полноценное исследование на одной базе.

Евгения Квашнина, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь