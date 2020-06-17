Севастопольская музыкальная школа №7 получила новые инструменты

В севастопольской музыкальной школе №7 зазвучал новый рояль. Инструмент отечественного производства «Николай Рубинштейн» получили в рамках национального проекта «Культура».

Сейчас рояль тестируют преподаватели, дети начнут репетировать на нём только в следующем году. Вместе с концертным инструментом школа получила пять фортепиано той же марки.

Пока в кабинетах они соседствуют со старыми, которые приобретали почти полвека назад. Проект инструмента разработали под руководством специалистов немецкой фабрики. Рояль уже звучал на музыкальных салонах в Китае и Германии, и везде получил высокие оценки музыкантов.

«Действительно потрясающий! Потрясающий прежде всего звуком. И такой, как говорят музыканты, удивительной отзывчивостью: его просишь, ты по-разному касаешься – и он по-разному тебе отвечает. И очень удобная клавиатура. То есть, на мой взгляд, всё безупречно. Поэтому для наших учеников это будет просто потрясающий подарок, потому что учиться на хорошем инструменте – это счастье», – считает директор музыкальной школы №7 Севастополя Марина Кудрявцева.

Источник: Вести.Севастополь