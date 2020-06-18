Севастопольские кинотеатры начнут показ премьер в июле

В Севастополе после двухмесячного перерыва вновь заработали залы для коллективного просмотра фильмов. Кассовые сборы кинотеатров пока невелики. Количество зрителей значительно снизилось.

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Первый после карантина киносеанс – зал практически пуст. В помещении, рассчитанном на 108 посадочных мест – меньше 10 человек. Всех зрителей рассадили в шахматном порядке. Сотрудники кинотеатра соблюдают и другие правила.

«Мы соблюдаем все предосторожности, которые прописаны Роспотребнадзором. Обязательно дистанция в районе касс, в районе бара, на входах в кинозалы, также масочный режим обязательно, перчатки, дезинфицирующие средства, – рассказывает директор кинотеатра “Муссон” Екатерина Милан.

Промежутки между сеансами увеличили. Время необходимо для тщательной обработки всех поверхностей, с которыми соприкасаются зрители. Каждые два часа – проветривание залов. Социальная дистанция действует, но в некоторых случаях, сотрудники кинотеатров сделали для зрителей исключения.

«Если это приходит семья, мы их рассаживаем вместе соответственно и между семьей и другими зрителями тоже будет соблюдаться расстояние, которое рекомендовано – метра 1,5 а может быть и больше, то есть как будут позволять кресла», – говорит кассир кинотеатра “Севастополь” Виктория Чувашина.

Места в залах много, а выкупленных билетов пока мало. Удивлять зрителей сейчас нечем. Киноафиша ещё не обновлялась. Сейчас в репертуаре фильмы, которые показывали еще до пандемии. Это те картины, которые в прошлом году и в начале этого собрали больше всего просмотров. Премьер пока нет. Ближайшие ждут в июле. В основном в прокате сейчас весенние релизы. Практически все блокбастеры сдвинули на осень и зиму. А некоторые премьеры теперь покажут только в следующем году.

«Прокатчики придерживают премьеры для того, чтобы дождаться уже окончания ограничений и кинотеатры были открыты массово. Тогда они смогут собрать кассу, тогда они смогут окупить свои расходы по созданию фильма. Ну, и получить какую-то прибыль», – пояснил директор ГАУ “Севастополь кино” Дмитрий Гарнега.

А кинотеатры пока думают, как возместить убытки. Тем более, что зрители, оставшись без новинок, стали пересматривать старые фильмы. Такие вновь будут показывать под открытым небом в парке Ахматовой. Летний кинотеатр начнет работать уже на следующей неделе.

Анастасия Репикова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь