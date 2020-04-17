Севастопольские леса с 17 апреля закрыты для посещения

Решение об ограничении сегодня приняли в Севприроднадзоре. Решение объяснили погодными условиями: сейчас в лесной подстилке крайне мало влаги, а синоптики прогнозируют усиление ветров.

Сейчас в регионе действует особый пожароопасный режим – за бесконтрольное разведение костров отдыхающих оштрафуют на сумму от 1,5 тысяч рублей. Только за этот год специалисты лесхоза, МВД, МЧС и казаки патрулировали территории лесничеств более тысячи раз. Предупреждения получили полторы тысячи отдыхающих. В предстоящие выходные лесники усилят рейды.

«Леса города Севастополя расположены в основном в горной местности, и такие пожары на больших площадях очень плохо поддаются тушению. Несколько лет назад были в городе Севастополе пожары, которые охватывали несколько десятков гектар, – рассказал исполняющий обязанности начальника отдела лесного хозяйства Севприроднадзора Роман Денисов. – В связи с этим Севприроднадзор просит с пониманием отнестись ко введённым ограничениям, и на данные праздники воздержаться от посещения леса».

Источник: Вести.Севастополь