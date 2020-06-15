Севастопольские медики получат премии к профессиональному празднику

15 июня 2020     11
Севастопольские медики получат премии к профессиональному празднику

Ко Дню медицинского работника сотрудникам медучреждений Севастополя выплатят премии. 

Врио губернатора города Михаил Развожаев отметил, что севастопольские больницы продолжают работать в усиленном режиме в полном составе. Те врачи, которые не были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, трудились с повышенной интенсивностью наравне с коллегами. Глава города считает справедливым сделать медикам единоразовую выплату к профессиональному празднику.

«Мной было принято решение сделать такую расширенную единоразовую выплату ко Дню Медицинского работника для наших сотрудников, которые продолжали  работать в этот период и оказывать помощь людям», – сказал глава Севастополя.

На премии медицинскому персоналу выделят почти 50 миллионов рублей. Врачи получат по 10 тысяч рублей, а средний и младший персонал по пять и три тысячи соответственно. В департаменте здравоохранения города подсчитали количество медиков, которые получат материальное поощрение. Власти премируют 7,5 тысяч медработников.  

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Ялте сотрудника ГУП «Водоканал ЮБК» будут судить за взятку
В Ялте сотрудника ГУП «Водоканал ЮБК» будут судить за взятку

Направлено в суд уголовное дело в отношении экс-начальника Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства ГУП РК «Водоканал ЮБК», обвиняемого в получении взятки. …


Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР
Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потребовала полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на неподконтрольных …


Российским врачам выплатят до трех миллионов рублей за переезд в Арктику
Российским врачам выплатят до трех миллионов рублей за переезд в Арктику

Переехавшие на работу в Арктику медики получат от государства до трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте вице-премьера — …


Появление куриных ножек в цветах флага России объяснили
Появление куриных ножек в цветах флага России объяснили

Птицефабрика «Троекурово» объяснила появление в соцсетях рекламы куриных ножек, раскрашенных в цвета флага России. В пресс-службе компании рассказали изданию «Подъем», …


Источник раскрыл подробности стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Источник раскрыл подробности стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

17:27 Источник в правоохранительных органах рассказал RT подробности стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. © Кадр видео очевидца По его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты