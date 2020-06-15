Севастопольские медики получат премии к профессиональному празднику

Ко Дню медицинского работника сотрудникам медучреждений Севастополя выплатят премии.

Врио губернатора города Михаил Развожаев отметил, что севастопольские больницы продолжают работать в усиленном режиме в полном составе. Те врачи, которые не были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, трудились с повышенной интенсивностью наравне с коллегами. Глава города считает справедливым сделать медикам единоразовую выплату к профессиональному празднику.

«Мной было принято решение сделать такую расширенную единоразовую выплату ко Дню Медицинского работника для наших сотрудников, которые продолжали работать в этот период и оказывать помощь людям», – сказал глава Севастополя.

На премии медицинскому персоналу выделят почти 50 миллионов рублей. Врачи получат по 10 тысяч рублей, а средний и младший персонал по пять и три тысячи соответственно. В департаменте здравоохранения города подсчитали количество медиков, которые получат материальное поощрение. Власти премируют 7,5 тысяч медработников.

Источник: Вести.Севастополь