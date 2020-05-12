Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ

Врио губернатора Севастополя рассказал о том, что аппараты ИВЛ Екатеринбургского приборостроительного завода временно не будут использоваться в медучреждениях.

По результатам проходящей в настоящее время экспертизы будет принято решение о дальнейшей эксплуатации медоборудования. До выяснения причин поломки ИВЛ использовать не будут.

«У нас проводится разбирательство. Мы получили 10 аппаратов этого производителя и разместили их в новом инфекционном модуле. Пока что они у нас не были запущены. Мы не будем использовать их в работе до установления причин поломки», – сообщил глава города.

Если устранить проблему на месте будет невозможно, то партия аппаратов отправится на завод производителя. На этот случай в севастопольских больницах есть необходимый запас работоспособных аппаратов ИВЛ.

В реанимациях двух больниц Москвы и Петербурга произошли возгорания, по одной из возможных версий причинами пожаров были замыкания оборудования для искусственной вентиляции легких. Оба аппарата ИВЛ в медучреждениях были произведены на одном предприятии.

Источник: Вести.Севастополь