Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ

12 мая 2020     9
Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ

Врио губернатора Севастополя рассказал о том, что аппараты ИВЛ Екатеринбургского приборостроительного завода временно не будут использоваться в медучреждениях.

По результатам проходящей в настоящее время экспертизы будет принято решение о дальнейшей эксплуатации медоборудования. До выяснения причин поломки ИВЛ использовать не будут.

«У нас проводится разбирательство. Мы получили 10 аппаратов этого производителя и разместили их в новом инфекционном модуле. Пока что они у нас не были запущены. Мы не будем использовать их в работе до установления причин поломки», – сообщил глава города.

Если устранить проблему на месте будет невозможно, то партия аппаратов отправится на завод производителя. На этот случай в севастопольских больницах есть необходимый запас работоспособных аппаратов ИВЛ.

В реанимациях двух больниц Москвы и Петербурга произошли возгорания, по одной из возможных версий причинами пожаров были замыкания оборудования для искусственной вентиляции легких. Оба аппарата ИВЛ в медучреждениях были произведены на одном предприятии.   

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ
Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ

Врио губернатора Севастополя рассказал о том, что аппараты ИВЛ Екатеринбургского приборостроительного завода временно не будут использоваться в медучреждениях. По результатам …


В Севастополе появится награда для медицинских сестер
В Севастополе появится награда для медицинских сестер

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить награду имени Даши Севастопольской для медицинских сестер.  Врио губернатора Михаил Развожаев обратится в …


В Севастополе к памятнику военным медикам в заброшенном госпитале принесли цветы
В Севастополе к памятнику военным медикам в заброшенном госпитале принесли цветы

В Международный день медицинской сестры врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев почтил память медработников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Врио …


В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату
В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату

Дополнительную единоразовую выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей можно получить до 1 октября. …


В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста
В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста

В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста через реку Тулома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты