Севастопольские пауэрлифтеры получили звание «Мастер спорта России»

5 июня 2020     17
Севастопольские пауэрлифтеры получили звание «Мастер спорта России»

Соответствующий приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин.

Почетное звание получили пауэрлифтеры Владислав Апанасенко, Андрей Безверхий, Александр Доценко и Петр Кагитин. По условиям Единой всероссийской спортивной классификации для этого необходимо было показать высокий результат на межрегиональных или всероссийских соревнованиях.

Владислав Апанасенко в жиме лежа выступал в весовой категории до 83 килограммов и ему покорились 215 килограммов. Следующее звание, которое могут получить пауэрлифтеры – Мастер спорта России международного класса. Оно есть у старшего тренера региональной федерации по этому виду спорта – Михаила Паллера.

«У нас в ближайших планах кубок России в Кемеровской области в конце августа. Если сроки не перенесут, ничего не нарушится, надеемся съездить, надеемся хорошо выступить. Особенно, командой, потому что у нас регион небольшой и для нас очень почетно занять какое-то командное место. И в прошлый раз, когда ребята выполняли вот эти мастерские нормативы, Севастополь занял третье командное место по жиму лежа по всей России», – рассказал мастер спорта международного класса, старший тренер федерации пауэрлифтинга Севастополя Михаил Паллер.

Источник: Вести.Севастополь

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