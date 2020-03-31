Севастопольские поисковики и добровольцы приводят в порядок дот на Северной стороне

В преддверие 75 годовщины Великой Победы в Севастополе приводят в порядок памятники. На Северной стороне за работу взялись волонтёры. Неравнодушные жители очистили от мусора пулемётный дот на улице Громова.

<!-- -->

Укрепления нет в списках объектов культурного наследия, на баланс его никто не принял, и работы по сохранению, соответственно, проводить никто не должен. Но в годы Великой Отечественной эта огневая точка сыграла важнейшую роль.

Вместе с добровольцами Северной стороны Севастополя Михаил Татаринцев приводит в порядок дот на улице Громова. Укрепление мужчина обнаружил семь лет назад. Заваленное старой мебелью, картонными коробками и бутылками. На площадке вокруг – свалка, внутри – пристанище для асоциальных личностей.

«Изначально в этом доте жил человек без определённого места жительства, внутри в этом доте находилась, можно сказать, его квартира с посудой, вещами, кроватью», – рассказывает Михаил Татаринцев, житель дома №62 по улице Громова.

Договорились с миром, причем он нам рассказывал историю о своём прадеде, который точно также погиб на войне».

Свалку разобрали. Над памятником взяли шефство. По 20 мешков мусора с небольшого участка с тех пор вывозят каждый год. В преддверие 75-летия Победы высадили 25 кустов сирени, пять саженцев туи, оформили клумбы с тюльпанами, побелили бордюры.

Когда бетонный дот стали красить, проявилась надпись «1941» – она едва заметна. В первый год Великой Отечественной воинские подразделения и группы из местного населения строили тыловую линию противодиверсионной обороны города. Всего за месяц возвели 18 артиллерийских и 40 таких пулеметных дотов.

Известно, что здесь, на Северной стороне, огневые точки создавали курсанты училища береговой обороны. Во время ожесточенных боев здесь, на передовой, сражался четвёртый батальон дотов. В этом – на Громова – рассчёт из пяти пулемётчиков. Сейчас их имена устанавливают поисковики.

«Полностью списки личного состава по четвертому батальону дотов: командир Жигачёв, майор Жигачёв – он есть, но он дал сплошняком, в алфавитном порядке, и выяснить, какой рассчёт где находился, пока на данный момент не представляется возможным, но мы ведем работу в этом направлении. А на самом деле самые главные бои, судя по немецким документам, происходили здесь, именно на этой линии» – говорит Александр Неменко, председатель регионального отделения “Поискового движения России” в Севастополе.

В документах враг писал, что здесь советские моряки оказывали упорное сопротивление. Они сражались до последнего патрона, вместе с рабочими танкоремонтных мастерских и торпедного склада, которые выходили на поле боя в серых спецовках. С 3 июля 1942 года все они признаны пропавшими без вести. Их потомки устанавливают вокруг огневой точки ограждение. И надеются, что сюда будут приходить не оставить мусор, а вспомнить подвиг защитников города.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь