Севастопольские предприниматели могут подать заявку на возобновление работы

В Севастополе с 30 апреля начинает работу сервис по приему заявок от предпринимателей на возобновление работы. Все данные и инструкции по оформлению заявок будут размещены на официальном сайте правительства Севастополя.

С 1 мая в Севастополе планируют возобновить работу ряда предприятий малого и среднего бизнеса – парикмахерских, салонов красоты, частных стоматологий. Одним из обязательных условий открытия станет соблюдение всех правил и требований правительства.

Как сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сервис по приему заявок будет работать по заявительному принципу и ждать ответа предпринимателям нет необходимости.

«Завтра начнет работать сервис по приему заявок. Он будет построен на заявительном принципе, ждать согласований не требуется. Если кто-то начнет работу, не заполнив форму – это будет юридическая ответственность. Будут проходить проверки», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Открывшимся организациям предписано строгое соблюдение масочного режима и проведение дезинфекции.

Источник: Вести.Севастополь