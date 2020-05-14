Севастопольские рынки начали работать по новым правилам

Каждый продавец теперь обязан носить маску и перчатки. Антисептиками регулярно обрабатывают прилавки и помещения. Покупателей стало намного меньше, говорят предприниматели, но “остаться на плаву” помогут скидки на аренду павильонов.

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На этой неделе впервые за 20 лет, что Сергей Бердников торгует на Центральном рынке, предприниматель задумался закрыть свой бизнес.

«Мы работали в ущерб, покупателей практически нет, все на самоизоляции. Под вопросом поставили, что делать? Закрывается всё, все идут в отпуск. А мы? Своим трудом зарабатываем деньги», – говорит предприниматель Сергей Бердников.

Администрация торгового комплекса сделала предпринимателю предложение, от которого сложно было отказаться.

«Те предприниматели, которые имеют право торговать, поскольку попадают в перечень разрешённой продукции, освобождаются на 50% от внесения платы за торговое место», – пояснила заместитель руководителя по правовым вопросам ГУП УК оптово-розничных торговых комплексов Севастополя Елена Новикова.

Но чтобы продолжить работу, продавцы обязаны чётко соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Торговать можно только в перчатках, масках, при этом регулярно обрабатывать руки и прилавок антисептиком.

«Явных нарушителей среди предпринимателей нет. Все понимают, что от этого в первую очередь зависит их работа. И если они не будут соблюдать, мы можем просто закрыть на время ограничений их торговую точку», – рассказывает директор рынка “Центральный и имущественного комплекса “Чайка” Игорь Цеханович.

На посетителей, конечно, администрации рынков напрямую повлиять не могут. В этом плане они выбрали другую тактику, нейролингвистическую. Заклинатель покупателей работает без перерыва целый день.

«Раздражает, что половина города маску так и не одели. Часть людей говорят “мы не верим, это обман властей, нет такой болезни, – возмущается житель Севастополя Александр Сиро – Но, конечно, заболеваемость есть, и торможение скорости распространения дало властям возможность создать коечный фонд, постройку всего, закупку масок».

Непродовольственные рынки, такие как “Южный” на 5-м километре Балаклавского шоссе, установили дополнительные правила торговли. Предприниматель может вернуться за прилавок только в том случае, если добавит в ассортимент товары первой необходимости. Их перечень определён постановлением правительства: бытовая химия, спички, средства гигиены. Пока работать по-новому начали чуть больше половины арендаторов.

«Эти закрытые павильоны – не значит, что предприниматели не захотели выйти. Это категория людей “60 лет и выше”. Они находятся дома на самоизоляции. После того, как они выйдут – для них сделали льготы. За тот промежуток времени, что они сидели дома – с них не будут брать денежные средства», – объяснил директор комплекса рынков “5-го километра Балаклавского шоссе” Андрей Осипов.

Но такой поддержки может быть и недостаточно, ведь пока продолжает действовать эффект режима самоизоляции: бизнесу, чтобы “выжить”, нужны клиенты, а покупателям, чтобы сохранить здоровье, необходимо избегать людных мест.

В будний день на рынках не так много покупателей и люди могут попытаться соблюдать рекомендованную безопасную дистанцию в 1,5 метра. Совсем другая картина может быть в выходные. И если предпринимателей будут официально контролировать, чтобы они соблюдали предписания Роспотребнадзора, безопасность покупателей так и останется личным делом и ответственностью каждого.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь