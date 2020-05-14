Севастопольские рынки начали работать по новым правилам

Каждый продавец теперь обязан носить маску и перчатки. Антисептиками регулярно обрабатывают прилавки и помещения. Покупателей стало намного меньше, говорят предприниматели, но “остаться на плаву” помогут скидки на аренду павильонов.
На этой неделе впервые за 20 лет, что Сергей Бердников торгует на Центральном рынке, предприниматель задумался закрыть свой бизнес.
«Мы работали в ущерб, покупателей практически нет, все на самоизоляции. Под вопросом поставили, что делать? Закрывается всё, все идут в отпуск. А мы? Своим трудом зарабатываем деньги», – говорит предприниматель Сергей Бердников.
Администрация торгового комплекса сделала предпринимателю предложение, от которого сложно было отказаться.
«Те предприниматели, которые имеют право торговать, поскольку попадают в перечень разрешённой продукции, освобождаются на 50% от внесения платы за торговое место», – пояснила заместитель руководителя по правовым вопросам ГУП УК оптово-розничных торговых комплексов Севастополя Елена Новикова.
Но чтобы продолжить работу, продавцы обязаны чётко соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Торговать можно только в перчатках, масках, при этом регулярно обрабатывать руки и прилавок антисептиком.
«Явных нарушителей среди предпринимателей нет. Все понимают, что от этого в первую очередь зависит их работа. И если они не будут соблюдать, мы можем просто закрыть на время ограничений их торговую точку», – рассказывает директор рынка “Центральный и имущественного комплекса “Чайка” Игорь Цеханович.
На посетителей, конечно, администрации рынков напрямую повлиять не могут. В этом плане они выбрали другую тактику, нейролингвистическую. Заклинатель покупателей работает без перерыва целый день.
«Раздражает, что половина города маску так и не одели. Часть людей говорят “мы не верим, это обман властей, нет такой болезни, – возмущается житель Севастополя Александр Сиро – Но, конечно, заболеваемость есть, и торможение скорости распространения дало властям возможность создать коечный фонд, постройку всего, закупку масок».
Непродовольственные рынки, такие как “Южный” на 5-м километре Балаклавского шоссе, установили дополнительные правила торговли. Предприниматель может вернуться за прилавок только в том случае, если добавит в ассортимент товары первой необходимости. Их перечень определён постановлением правительства: бытовая химия, спички, средства гигиены. Пока работать по-новому начали чуть больше половины арендаторов.
«Эти закрытые павильоны – не значит, что предприниматели не захотели выйти. Это категория людей “60 лет и выше”. Они находятся дома на самоизоляции. После того, как они выйдут – для них сделали льготы. За тот промежуток времени, что они сидели дома – с них не будут брать денежные средства», – объяснил директор комплекса рынков “5-го километра Балаклавского шоссе” Андрей Осипов.
Но такой поддержки может быть и недостаточно, ведь пока продолжает действовать эффект режима самоизоляции: бизнесу, чтобы “выжить”, нужны клиенты, а покупателям, чтобы сохранить здоровье, необходимо избегать людных мест.
В будний день на рынках не так много покупателей и люди могут попытаться соблюдать рекомендованную безопасную дистанцию в 1,5 метра. Совсем другая картина может быть в выходные. И если предпринимателей будут официально контролировать, чтобы они соблюдали предписания Роспотребнадзора, безопасность покупателей так и останется личным делом и ответственностью каждого.
Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич
Источник: Вести.Севастополь