Севастопольские села газифицируют в следующем году

16 июня 2020     13
Севастопольские села газифицируют в следующем году

Жители сел Фронтовое и Верхнесадовое жалуются на отсутствие газа. 

Газификация начата в рамках ФЦП. В селе Фронтовое в настоящее время идёт прокладка шести километров газопровода низкого давления. К маю следующего года подключат более тысячи домовладений. Сейчас проводятся проектные работы по газификации Верхнесадового. Проект уже зашел в экспертизу и работы начнутся в следующем году.

Об этом стало известно на рабочей встрече врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева с администрацией и жителями сел. Как выяснилось, при подготовке проекта газификации остались неучтенными две улицы села Фронтовое. Глава города поручил и.о. директору департамента городского хозяйства Севастополя Евгению Горлову разобраться в ситуации и устранить недочеты. 

Источник: Вести.Севастополь

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