Севастопольские села газифицируют в следующем году

Жители сел Фронтовое и Верхнесадовое жалуются на отсутствие газа.

Газификация начата в рамках ФЦП. В селе Фронтовое в настоящее время идёт прокладка шести километров газопровода низкого давления. К маю следующего года подключат более тысячи домовладений. Сейчас проводятся проектные работы по газификации Верхнесадового. Проект уже зашел в экспертизу и работы начнутся в следующем году.

Об этом стало известно на рабочей встрече врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева с администрацией и жителями сел. Как выяснилось, при подготовке проекта газификации остались неучтенными две улицы села Фронтовое. Глава города поручил и.о. директору департамента городского хозяйства Севастополя Евгению Горлову разобраться в ситуации и устранить недочеты.

Источник: Вести.Севастополь