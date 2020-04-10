Севастопольские школьники на себе почувствовали, каково это – писать письма на фронт

10 апреля 2020     17
Севастопольские школьники на себе почувствовали, каково это - писать письма на фронт

В Севастополе подвели итоги первого этапа всероссийского фестиваля “Письмо солдату”. Конкурс стартовал в конце февраля. Школьники представили больше ста работ в трех номинациях – письмо, рисунок и видео.

Проходит фестиваль под эгидой института уполномоченных по правам ребенка и всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Цель конкурса – воспитание патриотизма, формирование чувства сопричастности к прошлому страны и пониманию настоящего, привлечение интереса к службе в армии, а также развитие и укрепление культурных связей между поколениями.

«Дети проделали титаническую работу. Они писали письма своим бабушкам, прабабушкам, дедушкам. Они писали письма неизвестным солдатам, маленьким детям тех лет, – рассказывает Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе: Старшая сестра писала младшей сестре, которая погибла на войне. Они вживались в различные роли, и было видно, что это они пропустили через свое сердце».

Победителей первого этапа в Севастополе трое в каждой из номинаций. Их работы отправят в Москву. Итоги второго этапа подведут в конце июня. Победителей будет 75 – в честь 75-летия Победы. Лучшие работы опубликуют на официальном сайте института уполномоченных по правам ребенка в России. Также дополнительно выпустят сборник с письмами детей.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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