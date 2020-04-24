Севастопольские школьники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, проводят мастер-классы

В Севастополе проходит акция «100 баллов для победы». Это мастер-класс от школьников, которые максимально успешно сдали ЕГЭ.

Они дают советы тем, кому экзамены только предстоят, мотивируют, а также пытаются снять лишнее напряжение перед экзаменами. Всероссийский проект «100 баллов для победы» впервые в этом году проходит в онлайн-режиме. И благодаря этому к акции присоединились не только успешные школьники, но и другие эксперты. А стать зрителем мастер-класса может любой желающий. Также в режиме онлайн можно задать вопрос. Сегодня своими советами по подготовке к ЕГЭ поделится учитель биологии Севастопольской гимназии №24 Людмила Васильева. Когда она сдавала ЕГЭ, набрала 92 балла по химии. Найти видео трансляции в соцсетях можно по хэштегу #100балловдляпобеды2020.

Источник: Вести.Севастополь