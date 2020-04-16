Севастопольские спасатели патрулируют территорию с помощью беспилотников

В Севастополе в условиях пожароопасного сезона сотрудники МЧС патрулируют зелёные зоны региона для выявления очагов возгорания с помощью беспилотной авиации.

Наблюдение с воздуха ведётся с помощью беспилотных авиационных систем типа Phantom и Inspire. Они позволяют на расстоянии до двух километров определить термоточки с помощью тепловизора, который находится на подвесной системе. За один день обследовано более 12 квадратных километров.

«16 апреля по поручению начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю в Нахимовском районе города проведены рейды с использованием беспилотных авиационных систем с целью обнаружения возгораний и нарушителей, разводящих костры в лесных массивах или на территории садоводческих товариществ, примыкающих к лесной зоне. Данные рейдовые мероприятия будут осуществляться еженедельно до окончания пожароопасного сезона», – сообщает заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю подполковник внутренней службы Валерий Евмененко.

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Источник: Вести.Севастополь