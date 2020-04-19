Севастопольские спасатели выявили нарушителей режима самоизоляции в лесу

В Севастополе сотрудники Главного управления МЧС проводят рейды по выявлению граждан, нарушающих действующий в городе режим самоизоляции в лесной местности.

Спасатели проверили пляжи бухты Казачьей и Балаклавы, леса рядом с Хмельницким, Сахарной головкой и в Черноречье. В ходе проверки обнаружено более 100 нарушителей, третья часть из них – на пляже Васили в Балаклаве. Спасатели работали и на суше, и с моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Вместе с сотрудниками МЧС в профилактических рейдах участвуют полиция и представители севастопольского лесничества.

Источник: Вести.Севастополь