Севастопольские ученые отправились в летнюю экспедицию

4 июня 2020     10
Севастопольские ученые отправились в летнюю экспедицию

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей выдвинулось в морскую экспедицию.

Севастопольские ученые проведут в море 26 суток. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой весенний рейс был отменен. Ученые проведут гидробиологические и гидрофизические исследования Черного и Азовского морей. Перед выходом в море научные сотрудники и команда сдали тест на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН. В экспедиции принимают участие представители Института биологии южных морей, Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Европа согласилась залить свои проблемы деньгами
Европа согласилась залить свои проблемы деньгами

Европейский центробанк (ЕЦБ) согласился увеличить объем программы количественного смягчения (QE), в рамках которой национальные регуляторы скупают государственные и корпоративные акции …


Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон
Китайский бизнесмен предложил офицеру ФСБ два миллиона рублей за изъятый телефон

В Уфе китайский бизнесмен попался на взятке офицеру ФСБ. Он предложил два миллиона рублей за изъятый телефон с ценной информацией …


Ответственность за цены на нефть переложили на «уклонистов»
Ответственность за цены на нефть переложили на «уклонистов»

Главные участники соглашения ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, настаивают на необходимости продления сроков сделки, пишет CNBC. Однако они выставляют условия …


В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов
В «новой Москве» вырос объем строительства частных домов

Объем строительства частных жилых домов на территории «новой Москвы» за пять месяцев 2020 года вырос в полтора раза по сравнению …


На проведение голосования по Конституции в Севастополе дополнительно выделили 5,5 млн рублей
На проведение голосования по Конституции в Севастополе дополнительно выделили 5,5 млн рублей

Голосование по поправкам в Конституцию стало одной из тем, которую подняли сегодня члены правительства Севастополя. В основном речь шла о …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты