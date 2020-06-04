Севастопольские ученые отправились в летнюю экспедицию

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей выдвинулось в морскую экспедицию.
Севастопольские ученые проведут в море 26 суток. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой весенний рейс был отменен. Ученые проведут гидробиологические и гидрофизические исследования Черного и Азовского морей. Перед выходом в море научные сотрудники и команда сдали тест на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН. В экспедиции принимают участие представители Института биологии южных морей, Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем.
Источник: Вести.Севастополь