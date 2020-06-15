Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции

15 июня 2020     9
Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции

В Севастополе завершилась всероссийская донорская неделя. Акция была приурочена ко всемирному Дню донора. В финале марафона к нему присоединились более 50 добровольцев волонтерского штаба “Мы вместе”. 

Кто-то пришел в первый раз, а кто-то уже сдавал кровь и раньше. Стать донором может практически каждый здоровый человек старше 18 лет. Вес человека не должен быть меньше 50 килограммов. При этом женщины могут сдавать кровь до четырех раз в год, а мужчины – пять. Несмотря на запасы, медицинские учреждения регулярно нуждаются в пополнении, поскольку компоненты крови нельзя долго хранить.

«Во-первых, это доброе дело потому что все мы знаем, что кровь она нужна всегда, и банк крови пополняется таким образом при сдаче крови центру крови. Все мы можем в какой-то степени помочь людям своей кровью, сдав её здесь не только в рамках донорской недели, но и в другое время», – сказала координатор волонтерского штаба “Мы вместе” Виктория Кашлякова.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино
В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино

На привокзальной площади крымского аэропорта пройдет неделя уличного кино «VoteTo Film».    На территории привокзальной площади аэропорта специально для фестиваля …


В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов
В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов

Севизбирком сейчас проводит заседания практически каждый день. Накануне члены комиссии утвердили образец подписного листа для кандидатов в губернаторы Севастополя. Теперь …


Туристический информационный центр Севастополя возобновляет работу
Туристический информационный центр Севастополя возобновляет работу

Последние два месяца специалисты консультировали онлайн, теперь центр переходит на привычный режим работы. Пока жители полуострова, а с 1 июля …


В Севастополе введут в эксплуатацию два плавучих дока
В Севастополе введут в эксплуатацию два плавучих дока

13 судоремонтный завод начал первую операцию в самом большом на Черноморском флоте доке ПД-30. Его передали предприятию в ноябре в …


Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции
Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции

В Севастополе завершилась всероссийская донорская неделя. Акция была приурочена ко всемирному Дню донора. В финале марафона к нему присоединились более …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты