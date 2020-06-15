Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции

В Севастополе завершилась всероссийская донорская неделя. Акция была приурочена ко всемирному Дню донора. В финале марафона к нему присоединились более 50 добровольцев волонтерского штаба “Мы вместе”.

Кто-то пришел в первый раз, а кто-то уже сдавал кровь и раньше. Стать донором может практически каждый здоровый человек старше 18 лет. Вес человека не должен быть меньше 50 килограммов. При этом женщины могут сдавать кровь до четырех раз в год, а мужчины – пять. Несмотря на запасы, медицинские учреждения регулярно нуждаются в пополнении, поскольку компоненты крови нельзя долго хранить.

«Во-первых, это доброе дело потому что все мы знаем, что кровь она нужна всегда, и банк крови пополняется таким образом при сдаче крови центру крови. Все мы можем в какой-то степени помочь людям своей кровью, сдав её здесь не только в рамках донорской недели, но и в другое время», – сказала координатор волонтерского штаба “Мы вместе” Виктория Кашлякова.

Источник: Вести.Севастополь