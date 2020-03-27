Севастопольские врачи запустили флэшмоб «Оставайся дома»

В Севастополе врачи городских больниц №1, 4, 5 и 9 присоединились к всемирному флешмобу.

Медработники просят жителей не будут покидать свои дома во время пандемии без большой необходимости, для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Флешмоб инициировали врачи из Малазии. К акции начали подключаться сотрудники медучреждений по всему миру. Кроме севастопольских врачей в России к флэшмобу присоединились медики Ставрополья, Чувашии, Рязани, Новгорода, Воронежа, Ленинградской области, Кузбасса, Крыма.

Департамент здравоохранения Севастополя напоминает: кто вернулся из других стран или регионов России, следует оставаться дома на двухнедельной самоизоляции и в обязательном порядке сообщить о себе в городской оперативный штаб по телефону +7 (8692) 41-77-07.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь