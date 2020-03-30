Севастопольские ЗАГСы перешли на дистанционный режим работы

30 марта 2020     19
Севастопольские ЗАГСы перешли на дистанционный режим работы

В Севастополе управление записи актов гражданского состояния работает дистанционно.

На личный прием граждан в ЗАГСах Севастополя введено временное ограничение. Управление будет работать дистанционно с 30 марта по 6 апреля. Прием будет проводиться только по государственной регистрации смерти и рождения.

Об этом было заявлено сегодня в ходе заседания штаба по борьбе с коронавирусом.

«Для желающих в этот период совершить регистрацию брака, рекомендуем перенести торжество на более поздний срок. Но если граждане будут настаивать – мы обязаны будем их зарегистрировать, – сообщила вице-губернатор Ольга Тимофеева. – Но на церемонии может присутствовать не более 10 человек, включая работников ЗАГСа».

Подать заявление на регистрацию и расторжение брака можно на портале Госуслуг.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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