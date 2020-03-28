Севастопольских молодоженов просят отложить бракосочетания

В Севастополе желающим вступить в брак рекомендовано перенести торжественные церемонии бракосочетания до улучшения эпидемиологической обстановки.

В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в Севастополе сегодня введены дополнительные меры безопасности. Соответствующий указ был подписан вечером главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Один из его пунктов: в ЗАГСах Севастополя будет ограничено число гостей на церемониях бракосочетания до 10 человек, включая работников ЗАГСа. Более того, желающим вступить в брак рекомендовано отложить торжественную церемонию на более поздний срок.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь