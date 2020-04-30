Севастопольский архив опубликует 12 рассекреченных документов о преступлениях нацистов в Крыму

Федеральная служба безопасности рассекретила архивы о преступлениях нацистов на Крымском полуострове. Документы переданы в государственный архив Севастополя.

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В протоколах допросов свидетелей по уголовным делам о массовом уничтожении людей и различных справках содержатся сведения о периоде оккупации города и описаны целые судьбы. Особенно работников архива тронула информация о женщине, которая пыталась спасти сына от виселицы. Юноша ушёл в немецкую управу, чтобы получить талоны на воду, обратно он не вернулся, как не вернулись домой и двое других молодых людей.

«Их повесили около школы №25, сегодня это территория сквера Василия Бузина, и на груди у юношей висела табличка “За саботаж”. Родственникам не разрешали их снять с виселицы, а через несколько дней саму Ефросинью Лукьяновну и её мужа угнали на принудительные работы в Германию», – рассказывает главный архивист отдела информации и использования документов Архива города Севастополя Марина Соловьёва.

В 1946 году Ефросинья Миронова всё же вернулась в Севастополь. С тем, что она рассказывала следователям, и другими историями человеческих судеб, описанными в проекте “Без срока давности”, пользователи интернета смогут познакомиться в ближайшую неделю. 12 рассекреченных сейчас документов появятся на сайте Севархива.

«Два из них 1942 и 1944 год, остальные документы датируются 60-ми, 70-ми годами, – говорит начальник управления архивным делом в Севастополе Наталия Калинина. – Cейчас у нас целый раздел на сайте создан, посвящённый 75-летию Победы, и обязательно цифровые образы этих документов мы выложим на сайте архива города Севастополя».

Источник: Вести.Севастополь