Севастопольский Центр медицины катастроф будет построен в июне

Строительство центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже завершено на 80%.

На сегодняшний день в здании ведутся внутренние отделочные работы, монтаж дверей и наружных инженерных сетей. Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев проверил качество выполненных на объекте работ.

«Достаточно быстро и качественно отработал подрядчик. Проект фактически завершен. К концу июня строительные работы будут полностью выполнены. Мы получим новую, современную и комфортабельную станцию скорой медицинской помощи, расположенную на Камышовом шоссе», – отметил Михаил Развожаев.

По словам главы города, в ближайшее время здесь же начнется строительство второго объект медицинского кластера – больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра. Также на этот участок перенесена новая инфекционная больница.

Источник: Вести.Севастополь