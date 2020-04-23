Севастопольский Дворец детского и юношеского творчества отмечает юбилей

Сегодня Севастопольскому Дворцу детского и юношеского творчества исполняется 95 лет. Множество направлений работы, десятки преподавателей и тысячи воспитанников. И всех объединяет талант и желание творческого развития. Сейчас дворец временно закрыт, как и все образовательные учреждения. Наша съемочная группа еще до введения режима повышенной готовности начала снимать сюжет к юбилею. Какая она жизнь Дворца творчества – до и во время изоляции?

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Декоративные изделия из керамики, художественные произведения в самой разной технике, выступление образцовых ансамблей, театральные постановки – всё это и многое другое уже почти 95 лет по крупицам, словно мозаику, собирают во Дворце детского и юношеского творчества.

Не написать, а вылепить картину. Это не так просто, как кажется, рассказывает Александра Джебко руководитель направления художественной керамики. Профессия сочетает в себе химию, физику, моделирование, но главное здесь большая любовь к творчеству, и она не покидает мастера уже больше 30 лет.

«После ухода педагога керамики он влюбил меня в это направление. Мне настолько понравилось и стало близким, что направление и вектор работы я немного поменяла, но ничуть об этом не жалею. Керамика стала ну отдушиной моей», – говорит руководитель творческого объединения “Художественная керамика” ДДЮТ Александра Джебко.

На работе она встретила своего спутника жизни. И людей, которые стали близкими друзьями. Одна из них в прошлом ученица Анна Захарова. Девочке было пять лет, когда мама впервые привела ее в студию ИЗО. Старшая сестра занималась здесь же пением. Сразу после выпуска Анна начала преподавать сама. Учит детей видеть прекрасное уже 27 лет.

«Я веду ИЗО-деятельность, сестра преподает в хоре, тоже заканчивала музыкальное училище. Муж – театральный режиссер, вот такая семья у нас творческая», – рассказывает руководитель творческого объединения “Изобразительное искусство” ДДЮТ Анна Захарова.

С мужем Анна познакомилась семь лет назад и тоже во дворце. Андрей Захаров руководит Театром юного зрителя. Он пришел сюда в 1999 году, ему было 15 лет. Почти столько же лет уже стоит у руля детского театра.

«Конечно, многие приходят с желанием – я буду актрисой, а когда начинают сталкиваться с действительностью… Когда злой цербер сидит и требует от тебя невозможного, кто-то выдерживает и идет до конца, кто-то не выдерживает и уходит», – заметил Андрей Захаров руководитель “Театра юного зрителя” ДДЮТ.

Но преданные делу и профессии остаются. Ольга Ашихина выпускница фольклорного ансамбля «Калинка». Семь лет занималась в объединении, и уже 23 года – преподает. Сюда привела и своих детей, которые тоже, возможно, свяжут свою жизнь с творчеством.

«Для меня это жизнь я не представляю себя без песни без детей. Очень довольна, что моя судьба так сложилась. И здесь осталась работать, после окончания обучения осталась здесь работать, – поделилась педагог образцового фольклорного ансамбля «Калинка» ДДЮТ Ольга Ашихина. – Я люблю фольклерную песню, мне нравится изучать традицию».

Судьбы людей, которые работают во Дворце детского и юношеского творчества тесно переплелись. И каждую детскую победу здесь воспринимают не просто как собственную – а как маленький шаг, который делают город лучше.

«Мало, наверное, семей в городе, которые сюда бы не водили бы своих детей, которые так или иначе не связаны были с этим дворцом. Не занимались, не приходили сюда и так далее. Каждого из нас касается. Даже у меня двое детей занимаются во дворце сегодня», – говорит директор Дворца детского и юношеского творчества Александр Осокин.

Сейчас ДДЮТ пуст. Дети занимаются в удалённом режиме – даже вдали от стен Дворца от своего увлечения не отказался никто. Залы, коридоры и классы ждут возвращения воспитанников – когда пандемия закончится, здесь снова станет шумно.

Оксана Колесникова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь