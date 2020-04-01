Севастопольский ЕИРЦ прекратил личный прием граждан

Единый информационно-расчётный центр Севастополя временно прекратил личный приём граждан.

В дистанционном режиме трудится только абонентский отдел, сотрудники которого консультируют людей по вопросам начисления квартплаты.

Справку можно получить по телефону 45-00-55, а также по видеосвязи через скайп. Все контактные данные продублированы на сайте учреждения. На входе установили почтовый ящик для обращений граждан. Но личные визиты сотрудники всё-таки просят отложить.

«Я призываю всё наше население относиться всё-таки с понимаем. Сейчас у нас введён режим ограничения, оплатить можно будет в последующий период. Не обязательно делать это вот сегодня, завтра или, когда только выдадут квитанции. Оплату можно отложить на месяц», – говорит начальник абонентской службы ГУПС «ЕИРЦ» Ольга Чайникова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь