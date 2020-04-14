Севастопольский офицерский бал впервые пройдет онлайн

15 апреля в 20:00 организаторы Большого Севастопольского офицерского бала запустят программу «Севастопольский бал онлайн». Начнется она с онлайн-бала, участниками которого прямо из своих квартир станут офицерские и гражданские пары.

Затем в режиме прямой трансляции хореографы будут учить нескольким танцам всех желающих. Также в рамках программы состоится конкурс, победители которого получат приглашения на VII бал под девизом «Победа!», посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Участники офицерского бала прошлых лет из разных городов и даже стран дома наденут праздничные наряды и исполнят в прямом эфире бальные танцы: вальсы, кадрили и польки. Увидеть это событие в режиме реального времени можно будет на сайте sevbal.ru, а также на канале проекта на видеохостинге YouTube и в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

В последующие дни, 16 и 17 апреля, в 20:00 организаторы приглашают всех желающих посетить танцевальные онлайн-мастер-классы, которые пройдут на тех же видеоплощадках.

Все желающие смогут стать участниками конкурса «Севастопольский бал онлайн» – для этого нужно записать видео одного или нескольких танцев программы и опубликовать его на личных страницах с хэштегами #СевастопольскийБалОнлайн и #БалПокаВсеДома. Герои лучших видео будут приглашены на VII Большой офицерский бал.

В этом году он будет посвящен 75-летию Победы, Дню Города-Героя Севастополя и 180-летию со дня рождения Чайковского.

Источник: Вести.Севастополь