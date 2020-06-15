Севастопольский пляж «Мыс Толстый» станет общедоступным

Городские власти заключили мировое соглашение с Минобороны, согласно которому теперь проход на пляж на мысе Толстый будет доступен для граждан.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что вопрос решился в рамках консультаций с Министерством обороны РФ. Правительство Севастополя уже одобрило заключение мирового соглашения с ведомством. Теперь у всех жителей города есть беспрепятственный доступ к пляжу.

В ближайшее время предложение направят в Министерство обороны, и если его одобрят, новый статус пляжа будет закреплён официально.

Источник: Вести.Севастополь