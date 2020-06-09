Севастопольский пляж на Радиогорке признан аварийным

В Севастополе пляж на мысу Толстый не откроется к началу курортного сезона. Власти города запретили его эксплуатацию.

34 городских пляжа готовы принять отдыхающих. 11 из нах находятся под управлением частных операторов, четыре обслуживает ГБУ “Парки и Скверы”, а девять пляжей – в ведении муниципалитетов города. Роспотребнадзор возьмет пробы воды на всех пляжах, а к 15 июня возобновит работу служба спасения. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов на заседании правительства города.

Источник: Вести.Севастополь