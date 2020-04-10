Севастопольский рыбкомбинат передал волонтерам партию рыбных консервов

Правительство города призвало всех севастопольских сельхозпроизводителей и предприятия пищевой промышленности передать свою продукцию нуждающимся. Первую партию рыбных консервов сегодня отправили тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

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Разморозка, сортировка. Контейнер с мукой, а дальше огромная печь с высокой температурой. Работники севастопольского рыбоконсервного комбината у станков в дополнительных защитных костюмах. В день выпускают по 70 тысяч банок рыбы. Консервы – один из самых популярных товаров в период самоизоляции.

«Сейчас многие остались без работы, на карантине, такой момент, который надо переждать, есть люди, которым однозначно нужно помочь, мы считаем, что это наш долг», – говорит начальник производства рыбоконсервного комбината Оксана Свирская. «В соответствии с указом губернатора вся пищевая перерабатывающая промышленность, все сельскохозяйственное производство работает, проходят все соответствующие весенне-полевые работы, то есть эта наша отрасль она работает со всеми мерами санитарно-эпидемиологических ограничений, но все в штатном режиме для того, чтобы обеспечить продуктами питания наше население», – рассказал директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.

Три тысячи банок фасуют по коробкам. И отправляют в отделение севастопольского штаба волонтёров “Мы вместе”. Из продуктов волонтёры сформируют наборы. Их бесплатно доставляют тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, например, пенсионерам и малообеспеченным семьям.

За время работы штаба “Мы вместе” добровольцы доставили уже 16 тысяч таких, жизненно важных посылок. В них также крупы, тушенка, печенье, вода – то, чем смогли помочь севастопольские предприниматели. Это их добровольная инициатива. Льготникам нужно только подать телефонную заявку. И, к сожалению, такой простой способ становится поводом для махинаций. Все больше недобросовестных граждан обманом заказывают наборы – констатируют в севастопольском штабе ОНФ.

«Кому-то этот продуктовый набор сегодня мог и нужен был, и мы его не привезли только из-за того, что было потрачено время волонтеров на вашу заявку и по факту вы в ней в принципе не нуждаетесь», – пояснил член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин.

В Нахимовском штабе сегодня работают 27 волонтёров, а заявок с просьбами купить и доставить продукты, медикаменты, погулять с собакой – более трёх тысяч. Теперь добровольцы еще и дезинфицируют домофоны, дверные ручки и перила в подъездах, куда приезжают. Дел все больше, нужны и новые рабочие руки. Позвонив по номеру горячей линии можно не только, чтобы попросить помощи, но, и чтобы ее предложить.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь