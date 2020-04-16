Севастопольский школьник занял первое место на международной конференции

16 апреля 2020     24
Севастопольский школьник занял первое место на международной конференции

Доклад севастополького школьника Даниила Козырицкого стал лучшим на Международной конференции научно-технических работ «Старт в Науку».

Доклад севастополького школьника Даниила Козырицкого стал лучшим на Международной конференции научно-технических работ «Старт в Науку».

Учащийся Малой академии наук Севастополя разработал проект энергоэффективного роботизированного комплекса для создания строительных блоков на космических объектах. Школьник занял первое место в дисциплине «Астрофизики и аэрокосмических технологий», – сообщает пресс-служба Малой академии наук Севастополя.

Организаторами конференции является Московский физико-технический институт. Участники представляют свои исследовательские работы перед ведущими преподавателями МФТИ в формате устного доклада с презентацией. Даниил Козырицкий в течение 40 минут отвечал на вопросы членов жюри и экспертов и успешно защитил проект. В этом году конференцию провели дистанционно.

Источник: Вести.Севастополь

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