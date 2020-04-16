Севастопольский школьник занял первое место на международной конференции

Доклад севастополького школьника Даниила Козырицкого стал лучшим на Международной конференции научно-технических работ «Старт в Науку».

Доклад севастополького школьника Даниила Козырицкого стал лучшим на Международной конференции научно-технических работ «Старт в Науку».

Учащийся Малой академии наук Севастополя разработал проект энергоэффективного роботизированного комплекса для создания строительных блоков на космических объектах. Школьник занял первое место в дисциплине «Астрофизики и аэрокосмических технологий», – сообщает пресс-служба Малой академии наук Севастополя.

Организаторами конференции является Московский физико-технический институт. Участники представляют свои исследовательские работы перед ведущими преподавателями МФТИ в формате устного доклада с презентацией. Даниил Козырицкий в течение 40 минут отвечал на вопросы членов жюри и экспертов и успешно защитил проект. В этом году конференцию провели дистанционно.

Источник: Вести.Севастополь