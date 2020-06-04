Севастопольский суд ужесточил наказание осужденному за нападение на продавца в магазине

4 июня 2020     9
Севастопольский суд ужесточил наказание осужденному за нападение на продавца в магазине

В результате апелляционного рассмотрения изменен приговор мужчине, совершившему разбойное нападение на продавца круглосуточного магазина.

Ленинский районный суд Севастополя назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колонии особого режима уроженцу Карачаево-Черкесской Республики, 1990 года рождения, причинившего тяжелый вред здоровью и действия сексуального характера продавцу одного из круглосуточных магазинов Севастополя. Мужчина нанес потерпевшей не менее 15 ударов ножом и похитил из кассы деньги в сумме около двух тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда. Но суд апелляционной инстанции ужесточил наказание подсудимому и увеличил срок по совокупности преступлений в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года в исправительной колонии особого режима.

Источник: Вести.Севастополь

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