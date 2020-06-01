Севастопольский театр юного зрителя уходит в отпуск

В Севастопольском ТЮЗе завершился театральный сезон.

Репетиции возобновятся в августе. Премьера спектакля «Идиот» будет представлена на суд зрителей в сентябре. В работе у режиссера Ирины Пантелеевой находится спектакль по произведениям английского классика Редьярда Киплинга. К малышам вернется их любимейшая сказка в постановке Людмилы Оршанской — «Мишкины шишки», с совершенно новыми декорациями и костюмами, сообщает пресс-служба театра.

В СевТЮЗе уже сложилась добрая традиция завершать сезон — в первую неделю лета — фестивалем театрального искусства для детей «Сказочное королевство». Из-за пандемии коронавируса в этом году фестиваль перенесут на первую неделю зимы — в декабре.

Несмотря на то, что коллектив театра уходит в отпуск, работа в режиме онлайн будет продолжаться.

Источник: Вести.Севастополь