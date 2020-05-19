Севастопольский ТЮЗ объявил конкурс детских рисунков

Севастопольский театр юного зрителя объявляет творческий конкурс рисунков для афиш.

Детям в возрасте от 3 до 7 лет предлагают нарисовать любимых героев из сказки «Мишкины шишки». Лучший рисунок будет размещен в афише спектакля. Прием работ проходит с 21 по 31 мая.

Сфотографированную или отсканированную работу надо прислать на электронный адрес sevtyuzart@mail.ru, указав в письме название рисунка, имя, фамилию и возраст юного художника. Размер рисунка – лист бумаги формата А4. От одного автора можно подать не более трех работ, сообщает пресс-служба Севастопольского ТЮЗа.

Источник: Вести.Севастополь