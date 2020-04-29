Севастопольский ТЮЗ запустил флешмоб #Обломовдома

29 апреля 2020     9
Севастопольский ТЮЗ запустил флешмоб #Обломовдома

В СевТЮЗе решили отметить годовщину создания спектакля «Обломов» флешмобом. Премьера спектакля по роману Гончарова состоялась 3 мая 2019-го, и в этом году коллектив собирался снова показать эту постановку, но пандемия внесла коррективы.  

«Обломова» на севастопольской сцене поставил петербургский режиссер Василий Заржецкий.

«Каждый из нас, уж признайтесь, немного Илья Ильич Обломов – мы можем расхаживать по дому в затрапезном халате, позволяем себе спать до обеда, выключив телефон, мечтаем начать читать большую и умную книгу, вроде «Путешествия в Африку». Предлагаем вам поразмышлять, каков он – Илья Ильич Обломов в самоизоляции», – говорится в сообщении пресс-службы театра.

Стать участником флешмоба очень просто. Нужно сделать в домашнем интерьере креативное фото, прислать его в группу СевТЮЗа в ВК или разместить на своей странице с пометкой #Обломовдома.

Итоги акции будут подведены на официальной странице театра в ВКонтакте. Победитель получит билет на спектакль. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Милан радикально изменится
Милан радикально изменится

На фоне распространения коронавируса Милан радикально изменится. Столица области Ломбардия представит один из наиболее грандиозных планов в Европе, предусматривающий расширение …


Мужчина каждый день делал новую тату на карантине и пожаловался на нехватку кожи
Мужчина каждый день делал новую тату на карантине и пожаловался на нехватку кожи

Житель Лондона сделал себе больше 40 новых татуировок во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса и пожаловался на отсутствие свободного места …


Дороги Петропавловска-Камчатского обезопасят
Дороги Петропавловска-Камчатского обезопасят

Дороги Петропавловска-Камчатского обезопасят благодаря комплексам фотовидеофиксации, которые установят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Интерфакс» со …


В Севастополе зафиксированы ещё четыре случая коронавируса
В Севастополе зафиксированы ещё четыре случая коронавируса

Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены у двоих пациентов горбольницы №9, переведённых из больницы имени Даши Севастопольской, стоматолога городской больницы №4 …


В Севастополе 9 мая состоится авиапарад
В Севастополе 9 мая состоится авиапарад

Авиапарады пройдут в 12 городах ЮВО, включая Севастополь, а также в Ереване. «Демонстрационные пролеты авиации будут проведены в 12 городах …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты