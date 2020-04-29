Севастопольский ТЮЗ запустил флешмоб #Обломовдома

В СевТЮЗе решили отметить годовщину создания спектакля «Обломов» флешмобом. Премьера спектакля по роману Гончарова состоялась 3 мая 2019-го, и в этом году коллектив собирался снова показать эту постановку, но пандемия внесла коррективы.

«Обломова» на севастопольской сцене поставил петербургский режиссер Василий Заржецкий.

«Каждый из нас, уж признайтесь, немного Илья Ильич Обломов – мы можем расхаживать по дому в затрапезном халате, позволяем себе спать до обеда, выключив телефон, мечтаем начать читать большую и умную книгу, вроде «Путешествия в Африку». Предлагаем вам поразмышлять, каков он – Илья Ильич Обломов в самоизоляции», – говорится в сообщении пресс-службы театра.

Стать участником флешмоба очень просто. Нужно сделать в домашнем интерьере креативное фото, прислать его в группу СевТЮЗа в ВК или разместить на своей странице с пометкой #Обломовдома.

Итоги акции будут подведены на официальной странице театра в ВКонтакте. Победитель получит билет на спектакль.

Источник: Вести.Севастополь