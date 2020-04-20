Севастопольским предпринимателям предоставят отсрочку по оплате аренды госимущества

Оплатить аренду государственной земли и помещений можно будет в ближайшие два года.
Севастопольским предпринимателям предоставят отсрочку по аренде государственного имущества и земли. До 30 июня – в размере 100%, с июля по октябрь – 50%. Оплачивать аренду за эти месяцы можно будет в течение последующих двух лет. Ежемесячный платеж при этом составит не больше 1/3 от общей суммы аренды. Субъекты МСП пострадавших отраслей платить за аренду до 30 июня не будут. Им также предоставят отсрочку по налогам. Об этом сообщили на заседании правительства Севастополя.
«От аренды также освободят арендаторов государственной земли, на которой расположены торговле и офисные центры. Есть одно условие: владельцы этих зданий должны предоставить в Дизо подтверждающие документы о том, что они снизили аренду для арендаторов помещений. Для неработающих предпринимателей в размере 100%, для работающих – 50%», – рассказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Максим Левашов.
Источник: Вести.Севастополь
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