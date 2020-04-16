Севастопольское благочиние освящает пасхальные куличи в магазинах

В магазинах Севастополя пасхальные куличи можно купить уже освященными.

Севастопольское благочиние освящение пасхальных куличей проводится не только в хлебобулочных цехах, но и на прилавках магазинов.

«Сегодня совместно с торговыми сетями и севастопольским Благочинием проводится освящение пасхальных куличей, – говорит начальник управления потребительского рынка Максим Рожков. – Для верующих людей важно, чтобы в светлый день Пасхи на столе был освящённый кулич. И в этом году все пасхальные куличи, которые продаются в сетях уже освящены».

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, освещение уже прошло в магазинах «Фуршет», «Новус» и «Яблоко». Отмечается, что на цену куличей процедура освящения не повлияет.

Из-за пандемии коронавируса и ограничении посещения храмов куличи начали освящать прямо на хлебозаводах и в кондитерских.

Источник: Вести.Севастополь