Севастопольское благочиние освящает пасхальные куличи в магазинах

16 апреля 2020     15
Севастопольское благочиние освящает пасхальные куличи в магазинах

В магазинах Севастополя пасхальные куличи можно купить уже освященными. 

Севастопольское благочиние освящение пасхальных куличей проводится не только в хлебобулочных цехах, но и на прилавках магазинов.

«Сегодня совместно с торговыми сетями и севастопольским Благочинием проводится освящение пасхальных куличей, – говорит начальник управления потребительского рынка Максим Рожков. – Для верующих людей важно, чтобы в светлый день Пасхи на столе был освящённый кулич. И в этом году все пасхальные куличи, которые продаются в сетях уже освящены».

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, освещение уже прошло в магазинах «Фуршет», «Новус» и «Яблоко». Отмечается, что на цену куличей процедура освящения не повлияет.

Из-за пандемии коронавируса и ограничении посещения храмов куличи начали освящать прямо на хлебозаводах и в кондитерских. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Дату Парада Победы перенесут
Дату Парада Победы перенесут

Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится. Все торжественные мероприятия, запланированные в честь 75-летия со Дня Победы, включая шествие …


Маткапитал в Севастополе будут оформлять автоматически
Маткапитал в Севастополе будут оформлять автоматически

В Севастополе на детей, рожденных после 15 апреля, маткапитал будет оформляться автоматически. В ПФР будут поступать в автоматическом режиме сведения …


Вести Севастополь 16.04.2020
Вести Севастополь 16.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы выпуска: – Стройки Севастополя. Новый корпус инфекционной больницы вскоре примет пациентов. В том числе, с COVID-19. Есть новые …


В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой …


Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты