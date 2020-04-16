Севастопольского рыбака осудили за нарушение режима самоизоляции

Штраф придется заплатить севастопольцу, нарушившему режим самоизоляции. К такому наказанию его сегодня приговорил Нахимовский районный суд Севастополя.

Мужчина попался патрулям на причале «Аполлоновка» по ул. Пляжной, он ловил рыбу. При этом был в маске, но она не спасла его от возбуждения административного дела.

Суд учел, что мужчина согласился с тем, что нарушил режим, не пытался что-то доказать и оправдать себя, и назначил минимальный размер штрафа – 1 000 рублей, сообщила пресс-служба суда.

Источник: Вести.Севастополь