Севастопольскому Балу дан старт в онлайн-формате

Организаторы Большого Севастопольского Офицерского Бала запустили интернет-проект «Севастопольский Бал Онлайн».

Офицерские и гражданские пары со всей России объединились в сети и в прямом эфире исполнили бальные танцы. 16 и 17 апреля все желающие смогут присоединиться к мастер-классам, которые хореографы Бала проведут в официальных группах Севастопольского Бала. Три лучших пары, набравшие наибольшее количество лайков в социальных сетях будут приглашены на VII Большой Севастопольский Офицерский Бал. Победители будут определены 30 апреля.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подключился к прямому эфиру и поздравил участников бала с открытием уникального мероприятия, назвав его цифровой революцией. Глава города выразил надежду на скорую встречу всех собравшихся на традиционном балу, конечно же после окончания режима самоизоляции.

Условия конкурса «Севастопольский Бал Онлайн»:

Посетить онлайн мастер-классы от хореографов Севастопольского Бала 16 и 17 апреля в 20:00. Записи танцев будут опубликованы в официальных группах бала.

Выучить 1-3 танца: фигурный вальс, московская кадриль, фигурная полька.

Подготовить вечерний или бальный дресс-код: дамы – вечернее (нарядное) платье, туфли; кавалеры – костюм, военная форма или брюки с рубашкой, классическая обувь.

Подготовить пространство, в котором можно танцевать.

Скачать музыкальные треки 1-3 танцев, заявленных в программе на сайте Большого Севастопольского Офицерского Бала.

Записать в вечернем дресс-коде видео 1-3 танцев программы. Снимать необходимо по горизонтали!

Опубликовать видео танцев на вашей странице в социальных сетях с хэштегами #СевастопольскийБалОнлайн и #БалПокаВсеДома.

Источник: Вести.Севастополь